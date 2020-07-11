موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون السبت 11-7-2020 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "فالمر" مساء اليوم السبت الموافق 11 يوليو، مباراة برايتون ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي

ويمكن مشاهدة مباراة برايتون ومانشستر سيتي، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون ومانشستر سيتي

وتُذاع مباراة برايتون ومانشستر سيتي، على قنوات "بي إن سبورتس" بتعليق نوفل الباشي.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقاط 69، أما برايتون يحتل المركز الـ15 برصيد نقاط 36.