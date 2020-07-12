طارق سعدة: 100 محطة وقناة بمرصد الإعلاميين لتغطية انتخابات الشيوخ

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة سترفع طاقة المرصد الإعلامي الخاص بها من 34 محطة وقناة؛ لتصل إلى 100 محطة إذاعية وقناة تليفزيونية؛ لمتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف سعدة، لـ"الوطن"، أن المرصد معني بتقييم التغطية رصد المخالفات التي قد تشوبها الخروقات المهنية التي قد تظهر على تغطية البعض، لا سيما أن النقابة معنية بالعنصر البشري الممثل في 5 فئات وهي: "التقديم والإخراج والتحرير والإعداد والمراسلة".

وتابع: "سنرفع طاقة العمل لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لتصل إلى 100 قناة ومحطة إذاعية مصرية وغير مصرية ورصد كل من يتناول التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ المصري".

وأوضح نقيب الإعلاميين أنه سيجرى كتابة تقرير في مرحلة الدعاية الانتخابية ثم في نهاية عملية الانتخاب بالمرحلة الأولى فمرحلة الإعادة إن وجدت، مضيفا: "سنتابع ونرصد حركة التغطية للدعاية الانتخابية ومدى التزام كل منهم بفترة الصمت الانتخابي وسنرفع هذه التقارير لكل الجهات ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأكد أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خاطب النقابة بشأن الشروط الواجب توافرها في الإعلاميين الذين سيشاركون في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن النقابة أرسلت خطابا رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات بأنه لا بد أن يحصل المتقدم للحصول على تصريح على شهادة من النقابة.

وتابع سعدة قائلا: "هذه الشهادة تعني أن الشخص عضو وحاصل على تصريح من نقابة الإعلاميين وبالتالي فهو حاصل على مؤهل عالٍ، ويعمل في واحدة من الشعب الخمسة، كما أن صحيفة حالة جنائية نظيفة بالإضافة إلى أداء مهني دون مخالفات".