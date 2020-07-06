صور.. وفد نقابة الإعلاميين يهنئ رئيسا الأعلى للإعلام والوطنية للإعلام

قدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، التهنئة إلى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وذلك في زيارة لوفد من النقابة لمقر المجلس.

وبحسب بيان للإعلاميين قال سعدة: إنه اختيار أصاب أهله، لما يمتلكه رئيس المجلس من قدرات إدارية، وخبرات كبيرة في مجال الصحافة والإعلام.

حضر اللقاء، أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين، سهام صالح ونادية مبروك ومحجوب سعدة وخالد فتوح وريهام ابراهيم وأيمن عدلى.

وأكد نقيب الاعلاميين، أن النقابة تثق في قدرة كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، على تقديم أفضل طرق للإدارة وضبط المشهد الإعلامي.

في السياق ذاته، استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أعضاء مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، حيث اعرب نقيب الإعلاميين عن سعادته بثقة القيادة السياسية، بتجديد مهام زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات أخري.

وبحسب بيان آخر للنقابة، بحث سعدة مع حسين زين، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين النقابة والهيئة، بما يحقق الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الهادفة، على نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسة الإعلامية للدولة المصرية، وأيضاً تحقيق مصلحة الزملاء.

وقال سعدة، إن الخطط المستقبلية ستجني ثمارها وتحقق أهدافها، بتجويد الشكل والمحتوى الإعلامي، بما يحقق مصلحة كل العاملين بالوطنية للإعلام، في القريب العاجل.