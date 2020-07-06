حسين زين يلتقي القائم بأعمال رئيس نقابة الإعلاميين 

التقى، اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام القائم بأعمال رئيس نقابة الاعلاميين طارق سعده، وأعضاء النقابة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك.

وأكد "زين" ضرورة استمرارية التواصل والتنسيق مع نقابة الإعلاميين بما يحقق الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية الهادفة على نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسة الإعلامية للدولة المصرية، وايضًا تحقيق مصلحة الزملاء.

وتوجه طارق سعده بالتهنئة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة لمدة اربع سنوات أخرى، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام في سبيل تحديث وتطوير العمل خلال الفترة الماضية.

وقال إن الخطط المستقبلية واعدة، وستؤتي ثمارها وتحقق أهدافها بتجويد الشكل والمحتوى الاعلامي، بما يحقق ايضاً مصلحة كافه العاملين بالوطنية للإعلام.