إحباط محاولة سرقة محل مصوغات ذهبية بطوخ

أحبطت مباحث مركز طوخ محاولة قيام عاطل بسرقة محل مصوغات ذهبية فى قرية العمار، حيث تم القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري، واعترف بمحاولته سرقة المحل لمروره بضائقة مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغًا بقيام عاطل بمحاولة سرقة محل ذهب في قرية العمار، وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وقوة أمنية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم ويدعى "ع ا ع"، 30 سنة، عاطل، يمر بضائقة مالية، فقام باقتحام محل مصوغات ذهبية وفي يده فرد خرطوش وهدد صاحب المحل بقصد الاستيلاء على الأموال، إلا أن الأخير استغاث، فقامت قوة أمنية بضبط المتهم وبحوزته السلاح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.