عاجل.. تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما تم تسجيل 2370 حالة تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن إجمالي عدد المصابين في المملكة ارتفع إلى 229480 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 165396حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2181 حالة.

وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات للكشف عن (كوفيد - 19)، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة، حيث كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يومياً، فيما وصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 45 ألف فحص يومياً.