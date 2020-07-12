حظك اليوم الأحد 12-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه يبادر دائمًا في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، وهو مستعد أيضًا أن يواجههم بأي أخطاء تصدر منهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه لكن عليك بتنظيم جهدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.