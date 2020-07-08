حظك اليوم الأربعاء 8-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب المغامرة والاستقلالية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل أصدقاء العمل يدفعك نحو أن تتغير وتغير من حولك وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل