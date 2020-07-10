حظك اليوم الجمعة 10-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لا يقتنع بآراء من حوله بسهولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن خططك وتجنب الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل وترى الأمور بصورة أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.