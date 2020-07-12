حظك اليوم الأحد 12-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج السرطان امتلاكه حدسًا قويًا للغاية، إذ يمكنه معرفة ما يدور في ذهن الشخص المقابل لهم بكلّ سهولة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل، ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.