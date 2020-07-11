منشق عن أردوغان: سلطتك ليست باقية ومؤيدوك نادمون على انتخابك

كشف نائب البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبداللطيف شنار، عن انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بين مؤيديه مؤخرًا.

وقال شنار إن نسب التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تراجع شعبية الحزب إلى حد كبير وأنه لم يتجاوز نسبة 30%، حتى أن المواطن المؤيد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح يقول لتنكسر يدي ولا أصوت لحزب العدالة والتنمية وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأوضح النائب المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لجريدة "سوزجو" التركية، أن أتباع حزب العدالة والتنمية أصبحوا هم أول من ينتقدون الحكومة. وأن ذلك ما يؤكد أن حزب العدالة والتنمية ليس بباق على رأس السلطة في تركيا.

وأضاف شنار "يبدو أن الصورة المسيطرة على الساحة التركية مؤخرًا، بدأت تتغير، وأنه ليس فقط من يدعمون أحزاب المعارضة هم من ينتقدون الحكومة ولكن من يصوتون لحزب العدالة والتنمية أيضًا أصبحوا يوجهون انتقادات حادة للحكومة، وأصبح المواطن يصرخ ويقول أتمنى لو أن يدي كسرت ولم أصوت لحزب العدالة والتنمية".

وتابع شنار "أهذا هو الحال في مدينة قونيا التي دعمت حزب العدالة والتنمية في الماضي؛ هكذا سينعكس الأمر على السيد أردوغان حينما يخسر أصوات لم يكن يتخيلها. إذ تؤكد استطلاعات الرأي أن معدل التصويت لحزب العدالة والتنمية لم يتجاوز مؤخرًا نسبة 30%. أعتقد أن تلك النسبة أصبحت حلمًا لحزب العدالة والتنمية. أرى أن السلطة ليست باقية".

يذكر شنار كان أول المستقلين من حزب العدالة والتنمية سابقًا وشغل منصب وزير الكالية خلال فترة رائاسة نجم الدين أربكان لمجلس الوزراء، وعمل كنائب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.