أردوغان يدفع باقتصاد تركيا إلى الهاوية.. تراجع الليرة وارتفاع معدل الفقر

شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي واليورو أمام الليرة التركية، اليوم السبت، في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات.

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا من 6.8597 ليرة إلى 6.8645 ليرة تركية، بينما سجل اليورو سعر 7.7482 ليرة وفقا لموقع "تركيا الآن".

ويشهد الاقتصاد التركي تراجعا حادًا بسبب ما تشهده البلاد من ذروة فيروس كورونا المتسجد. فيما يشكو الكثير من المواطنين من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، فقد وصلت البطالة إلى 12.8%، وكذلك ارتفع معدل الجوع والفقر، وفقا لإحصائيات معهد الإحصاء التركي.

وذكرت الصحيفة أن الكثير من كبار السن والمتقاعدين عن العمل طالبوا بزيادة معاشاتهم، إذ كان من المفترض أن ترتفع المعاشات بنسبة 3%، لتأتي الزيادة بقيمة 1.5% فقط بسبب ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي.