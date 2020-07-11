الاتحاد الأوروبي: قرار أردوغان بشأن "آيا صوفيا" مغازلة للمتشددين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، مؤكدة أن القرار يعد دليلًا على سياسة تركيا تحت رئاسة أردوغان، في إشارة إلى أنها سياسة محافظة تغازل المتشددين.

وحسبما أوردته جريدة "T24" التركية، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الممثل السامي جوزيب بوريل، إن "القرار الذي اتخذه مجلس الدولة التركي، يعد مثالًا على تركيا الحديثة، ومن المؤسف أن الرئيس أردوغان سلم إدارة الأعمال التاريخية إلى رئاسة الشؤون الدينية" وفقا لموقع "تركيا الآن".

وكان مجلس الدولة التركي، أمس الجمعة، قرر تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، بمباركة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، وذلك رغم تحذيرات من المؤسسات والمنظمات الدولية والروحية حول العالم من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة.