مدير الكلية البحرية سابقا: "حسم 2020" أظهرت قوة جيشنا

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية سابقا، إن الوحدات البحرية التي ظهرت اليوم، في مناورة "حسم 2020" قد أظهرت قوة الجيش المصري والتي تقارن بالجيوش القوية.

وأضاف "مرزوق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه من الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القيادة السياسية انتبهت لتغيير القوى الإقليمية ما أدى إلى استيعاب ذلك مبكرا وزيادة القوة التدريبية وجاهزية القوات المسلحة.

وأكد أن عمليات "الإبرار" هي عملية هجومية قوية تستلزم عملية عسكرية قوية للسيطرة على البر قبل إرسال القوات على تلك الشواطئ والأراضي، مشيرا إلى أن العملية "حسم 2020" ضمت القوات البرية والبحرية والجوية في مناورة واحده وهي عملية شديدة الصعوبة.

وتابع: "الرئيس السيسي اهتم بعمليات تسليح القوات المسلحة، وقام بتقوية شوكته في سنوات قليلة".