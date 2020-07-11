التموين :6 أشهر للفصل في أحقية الزمالك بلقب " القرن الحقيقي"

قال جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نادى الزمالك للألعاب الرياضية، تقدم بطلب تسجيل لشعار "نادى الزمالك- نادى القرن الحقيقي لكرة القدم"، في الخامس من شهر يوليو 2020، برقم إيداع 415563، وسيتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة الستة أشهر، وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وشدد الجهاز، في بيان رسمي اليوم، على أن عملية الفحص ستتم بواسطة فاحصيين فنيين متخصصين، ثم يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة، وفى حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، ويتم البت فى التظلم– طبقا للقانون، بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة.