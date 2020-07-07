وزير التموين: نتلقى 2000 طلب لتسجيل العلامات التجارية شهريا

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، يتلقى ما يقرب من 100 طلب تسجيل علامة تجارية يوميا، أى ما يعادل 2000 طلب شهريا كما تم الانتهاء من البت فى عدد 21544 تظلم من يناير2017 حتى مايو 2020 وأيضا الانتهاء من كافة الأعمال الإدارية المتراكمة بالإدارة، "تصدير قرارات الفحص، قرارات لجان المعارضات – الإخطارات، فتح الملفات وغيرها".

وأوضح أنه تم الإستعانة بعدد 13 من شباب الخدمة العامة للمشاركة فى الانتهاء من الأعمال المعلقة بالأقسام المختلفة بالإدارة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بهدف التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات مع اتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.