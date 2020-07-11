توقيع الكشف الطبي على 4 من راغبي الترشح لانتخابات "الشيوخ" بجنوب سيناء

قال مصدر طبي بمحافظة جنوب سيناء، إن أربعة من راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تقدموا اليوم لتوقيع الكشف الطبي عليهم، منهم اثنان من حزب مستقبل وطن هما جيفارا الحافي المرشح مقعد القائمة، وعلي عطوة المرشح على المقعد الفردي.

كما تقدم أيضًا فراج موسى فراج فردي مستقل من مدينة دهب، والدكتور تامر كمال فردي مستقل من شرم الشيخ.

وبحسب المصدر، جرى إعطاء الأربعة تقريرًا طبيًا موجهًا إلى لجنة تلقي الأوراق، لتقديمها ضمن باقي الأوراق التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

في نفس السياق، قال مصدر بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية، إن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ تلقت طلبين فقط من علي عطوة مضعان مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي، وفراج موسى فراج مستقل، موضحًا أن المرشحين مازلا يستكملان الأوراق وقاما بدفع مبلغ التأمين وقيمته 10 آلاف جنيه، ويتبقى لهما فتح حساب بنكي في أحد البنوك الحكومية، وشهادة طبية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تلقي الطلبات لا يعني قبول المرشحين، مؤكدًا أن اعداد المرشحين النهائية سيتم إعلانها فور الانتهاء من فرز الاوراق طبقا للقانون.