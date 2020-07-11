انتهاء اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أغلقت لجان تلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ، أبوايها في أول أيام لتلقي طلبات الترشح، وذلك في الخامسة مساء اليوم، وفقا للمواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي حددت تلقى طلبات الترشح من 11 حتى 18 يوليو من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، باستثناء اليوم الأخير لتلقى الطلبات حتى الثانية ظهرا.

وشهدت مقار 27 محكمة ابتدائية، تلقي طلبات راغبي الترشح على النظام الفردي، بينما شهدت 4 محاكم، تلقي طلبات الترشح بالنسبة لمرشحي القوائم.

وتتولى لجان فحص الطلبات مراجعة الطلبات والبت في صفات المترشحين، من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020.