عمرو أديب: أردوغان يتعامل مع ليبيا كـ"مقاول أنفار" وينهبها كمغارة علي بابا

انتقد الإعلامي عمرو أديب، وكالة الأناضول التركية، بسبب استعراضها للثروات الليبية، بالتزامن مع دعم نظام بلادها، الميليشيات المسلحة والمرتزقة، بما يشير إلى طمع أنقرة في الثروات الليبية.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "كاتبين عن مغارة علي بابا، وتحدثوا عن ثرواتها مثلا البحر وخليج سرت والاحتياطات المنجمية، وقالوا إنها في حالة إلى إصلاحات واسعة بسبب طول أمد الحرب التي تشهدها منذ عام 2011".

وأضاف: "دي مش مقالة، دي دراسة جدوى، بيقولوا إن ليبيا مغارة علي بابا، ومش فاهمين إن المسألة بالنسبة لمصر أمن قومي وحدودنا أهم من أي حاجة".