تحطم طائرتين شراعيتين في ألمانيا

تحطمت طائرتان شراعيتان بالقرب من مقاطعة كوسفيلد في ولاية شمال الراين فاستفاليا الألمانية بعد اصطدامهما لسبب غير معلوم حتى الآن، فيما لقي قائدا الطائرتين مصرعهما.

وأوردت قناة "في.دي.آر" التلفزيونية الألمانية أن الحادث وقع بالقرب من مطار صغير بين مدينة دولمن ولودينغهاوزن، حيث تحطمت الطائرتان الصغيرتان عند حافة الغابة، على بعد بضع مئات الأمتار فقط.

وأضافت القناة أنه جرى العثور على جثه أحد الطيارين بالقرب من طائرته فيما جرى العثور على الطيار الآخر بعد أن وجدته الكلاب البوليسية بعد فترة على بعد 200 متر من حطام الطائرة.

وانتشرت حوادث الطائرات الشراعية في ألمانيا؛ ما استدعى الحكومة لفتح تحقيق للبحث في أسباب ارتفاع معدل هذه الحوادث.