نصر سالم: الجيش يردع ويمنع أعدائه من استهداف المصالح المصرية

قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الجيش المصري ينتهج سياسة استراتيجية الردع لمنع الأعداء من استهداف الأراضي المصرية أو المصالح المصرية في أي مكان، وهي عملية مكلفة والوصول لها ليس بالأمر السهل: "بقنع عدوي إنه أوعى تعتدي وإلا الخسائر هتكون بالجملة".

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه من الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وللوصول لذلك التهديد والردع كان يجب على الجيش المصري إعاده التسليح بأحدث المعدات، مع إظهار الجدية والنية الحقيقية لمصر تجاه أمنها القومي، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال تفقده للمنطقة العسكرية الغربية، موضحا أن مبادرة "حسم 2020" أظهرت قدرات الجيش المصري وكفاءته القتالية والهجومية والدفاعيه على حد السواء، مع تجسيد معركة بحرية بها الميسترال والغواصات والفرقاطات واللانشات السريعة والأسلحة وقوات الإبرار: "اللي شوفناه قمة التكتيك والمستوى المعلوماتي".

وأكد أنها رسالة ردع حقيقية من موضع قوة للمناداة بالسلام: "لو عايز حل عسكري إنساه لأنك مش هتقدر عليه، ولو بالسلام اقعدوا اتفقوا مع بعض"، مشيرا إلى أن هناك رسائل عدة في تلك المناورات، أولها للشعب المصري وثانيها لمن يفكر في تهديد المصالح المصرية، وثالثها للمجتمع الدولي كرسالة أن السلم والأمن الدوليين مهددين وإن لم يتحرك فتتحول المنطقة إلى ساحة للحرب.