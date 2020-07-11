13 يوليو.. الميعاد المنتظر لعرض الأيقونة "فورد برونكو 2021"

أعلنت شركة فورد الأمريكية ميعاد الظهور الأول لأيقونتها فورد برونكو 2021 المنتظر بشدة، والتي من المقرر أن تظهر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بتاريخ 13 يوليو الجاري.

وحسب ما تم نشره في موقع Bronco6G، ظهرت السيارة الجديدة ببابين في الصحراء دون سقف، ويؤكد هذا التطور المثير العديد من الشائعات المثيرة حول برونكو ويظهر مدى قدرتها على المنافسة مع جيب رانجلر عندما تبدأ المبيعات في وقت لاحق من هذا العام.

بدون سقف أو أبواب ، تبدو سيارة Bronco الجديدة ذات البابين رائعة وتبدو وكأنها الطرق الوعرة المثالية للتعامل مع أي تضاريس، كما تتضمن Bronco الجديدة أيضًا العديد من إشارات التصميم من Gen 1 Bronco بما في ذلك المصابيح الأمامية المستديرة وتصميم الشبكة، فالتصميم الجديد هو المزيج المثالي من اللمسات العصرية لتصميم SUV الأيقوني والمربّع ، والذي صمد أمام اختبار الزمن.