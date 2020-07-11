صور.. توافد عدد من طلاب كليات الحقوق لسحب ملف مندوب مساعد بمجلس الدولة

توافد عدد من طلاب كليات الحقوق والشرطة، اليوم، إلى مقر مجلس الدولة، فى اليوم الأول المحدد لسحب ملفات التقديم للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد مجلس دولة.

وكان مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، أعلن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتى 2018 و2019.

وحدد المجلس، بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

6- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة 2 شارع عصام الدالي الدقي، الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى مع الاطلاع على الأصل.

2- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

3- إيصال سداد مبلغ 500 جنيه إلكترونيا ( فيزا_ كارت ميزة)، بالخزينة العمومية بالديوان العام.

4- يتم سحب الملفات من الفترة السبت 11 يوليو 2020 حتى نهاية يوم عمل الاثنين 27 يوليو 2020

5- يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من السبت 8 أغسطس 2020 حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020.

6- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على فيس بوك.

7- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

8- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.