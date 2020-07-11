طيران الإمارات تعتزم تسريح 9 آلاف موظفا

قال رئيس شركة "طيران الإمارات"، اليوم، إن الشركة تعتزم إلغاء ما يصل إلى 9 آلاف وظيفة، بسبب وباء كورونا.

وذكر تيم كلارك، رئيس الشركة، إن الشركة سرّحت بالفعل عُشر موظفيها، لكنه قال: "ربما سيتعين علينا التخلي عن عدد قليل آخر، ربما بما يصل إلى 15 في المئة"، وذلك بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف كلارك، أن شركة طيران الإمارات "ليست في حالة سيئة مثل الآخرين".

وكان 700 على الأقل من طياري الشركة، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 4500، قد تلقوا إخطارات بالاستغناء عن خدماتهم خلال الأسبوع المنصرم، وهو ما يعني أنه تم إبلاغ 1200 طيار على الأقل، منذ بدء أزمة فيروس كورونا، بأن وظائفهم سيتم الاستغناء عنها.