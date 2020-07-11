ترامب يخفف العقوبة عن صديقه روجر ستون قبل أيام من دخوله السجن

خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبة الصادرة بحق مستشاره وصديقه منذ فترة طويلة روجر ستون، ليجنبه السجن بعد إدانته بالكذب تحت القسم أمام نواب الكونجرس، خلال التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ومثل قرار ترامب، تخفيف العقوبة عن ستون (67 عاما) قبل أيام فقط، من موعد دخوله السجن أبرز تدخل للرئيس الجمهوري لحماية صديق في قضية جنائية وأحدث واقعة يلجأ فيها إلى استخدام العفو لمساعدة حليفن وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وندد الديمقراطيون، بالإجراء ووصفوه بأنه تعد على سيادة القانون.

وقال الرئيس على تويتر، إن "حملة ملاحقة غير قانونية استهدفت روجر ستون كان ينبغي ألا تحدث مطلقا، الجانب الآخر هم المجرمون، بما في ذلك حقيقة تجسس بايدن وأوباما علي حملتي بشكل غير قانوني".

وبدأت صداقة الناشط السياسي الجمهوري المحنك مع ترامب منذ عشرات السنين، وكان من المقرر أن يسلم ستون نفسه يوم الثلاثاء لسجن اتحادي في جيسوب بولاية جورجيا ليبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

واختار ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر، تخفيف العقوبة عن ستون، وهو ما يعني عدم شطب الإدانة الجنائية، بدلا من العفو الكامل.

وظهر ستون من منزله في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الليلة الماضية بعد إعلان تخفيف عقوبته واضعا كمامة كتب عليها "الحرية لروجر ستون".

وقال "هذا كابوس فظيع عندما تدرك أن هذا التحقيق ليس له على الاطلاق أي سند شرعي أو قانوني لقد كان حملة ملاحقة" مستخدما بعض نفس الكلمات التي استخدمها ترامب ضد ممثلي الادعاء والديمقراطيين الذين قاموا بالتحقيق في دور موسكو في الانتخابات الأمريكية التي جرت في 2016.

وكان ستون من بين عدة مساعدين لترامب وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر والذي وثق التدخل الروسي لدعم ترشيح ترامب في 2016.

وانتقد البيت الأبيض تحقيق مولر وممثلي الادعاء في قضية ستون قائلا إن اليسار وحلفاءه في وسائل الإعلام يحاولون منذ سنوات تقويض رئاسة ترامب.

ووجد تحقيق مولر اتصالات مكثفة بين حملة ترامب والروس، واتسم رد فعل الجمهوريين في الكونجرس بالصمت إلى حد كبير مع ترحيب حفنة من حلفاء ترامب بهذا الإجراء.

ولكن السناتور ميت رومني، وهو الجمهوري الوحيد الذي صوت بالموافقة على إدانة ترامب في محاكمته بمجلس الشيوخ، ندد بهذا الإجراء على تويتر قائلا " فساد تاريخي غير مسبوق : رئيس أمريكي يخفف الحكم الصادر على شخص أدانته هيئة محلفين بالكذب من أجل حماية نفس الرئيس".

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في بيان يوم السبت إن "الكونجرس سيتخذ اجراء لمنع هذا النوع من المخالفات الصريحة.

"هناك حاجة لتشريع يضمن ألا يستطيع رئيس العفو أو تخفيف الحكم الصادر على شخص شارك في حملة تستر لحماية ذلك الرئيس من المحاكمة الجنائية".

وكان ستون قد أدين بالكذب على لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن محاولاته الاتصال بموقع ويكيليكس الالكتروني الذي سرب رسائل بريد إلكتروني ذات تأثير ضار بشأن حملة منافسة ترامب في انتخابات 2016 الديمقراطية هيلاري كلينتون، خلص مسؤولو المخابرات الأمريكية إلى أن متسللين روس سرقوها.