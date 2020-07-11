ترامب يدافع عن تخفيف عقوبة صديقه روجر ستون: ضحية عملية مطاردة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن قراره بتخفيف عقوبة السجن الصادرة في حق صديقه القديم ومستشاره السابق روجر ستون، قائلا إن ستون كان ضحية عملية مطاردة غير قانونية.

وكتب ترامب - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "استهدفت روجر ستون عملية مطاردة ساحرات غير قانونية لم يكن يجب أن تحدث أبدا. الطرف الآخر هم المجرمون، ويشمل ذلك حقيقة أن بايدن وأوباما تجسسا بشكل غير قانوني على حملتي - وكُشف أمرهما!"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وكان البيت الأبيض أعلن - الليلة الماضية - أن ترامب منح "الرأفة" لستون، المستشار السابق لحملته الانتخابية في السباق الرئاسي عام 2016، والذي حكم عليه بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات في إطار تحقيق المستشار الخاص السابق روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأدين ستون - العام الماضي - بـ"الكذب على الكونجرس" في تحقيقه بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات، والتلاعب الشهود، وعرقلة إجراء رسمي.

وجاء قرار ترامب بتخفيف عقوبة ستون قبل أربعة أيام من الموعد الذي كان محددا لستون ليسلم نفسه للسجن لقضاء فترة العقوبة، وأثار القرار هجوما من الديمقراطيين.

وأكد النائب الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التي أدين ستون بالكذب عليها، أن تخفيف عقوبة روجر ستون "الذي كذب وعطل تحقيقنا لحماية ترامب نفسه، هو أحد أكبر الاعتداءات على سيادة القانون ومبادئ العدالة".