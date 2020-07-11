افتتاح مؤتمر بحوث المستقبل وأجندة افريقيا 2063 بـ"بنات عين شمس"

افتتحت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، اليوم، مؤتمر (بحوث المستقبل وأجندة افريقيا 2063 آفاق التكامل والتنمية)، عبر تقنية الفديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتورمحمود المتيني رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء علي قارتنا الإفريقية ودورها المحوري وافريقيا التي نريدها ومن اجل ايضا مستقبل افضل لافريقيا .

وأعلنت الدكتورة رقية شلبي ، إصدار مجلة علمية جديدة متخصصة في البحوث والدراسات الإفريقية بعنوان (مصريقيا) وهي مجلة دولية للدراسات المصرية الافريقية وتهتم بنشر ثقافة المعرفة وماضي افريقيا وحاضرها ومستقبلها.