جامعة عين شمس: لم نتلق اعتذارات من الطلاب بشأن الامتحانات حتى الآن

تفقد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، انطلاق الامتحانات لطلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الآداب، ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، والدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق منصور وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام وأساتذة الكلية.

وأشاد عبدالفتاح، بالإجراءات التى اتبعتها إدارة الكلية، خاصة فيما يتعلق بعمل 4 ممرات لدخول الطلاب، موضحا عليها مسافات التباعد الواجب الحفاظ عليها، وقياس درجات الحرارة لكل الطلاب والمراقبين، وكذلك تخصيص ممرين آخرين لخروج الطلاب، والتأكيد على عدم وجود أي تجمعات بين الطلاب قبل وبعد الامتحانات.

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة لم تتلقى حتى الآن أي اعتذارات عن الامتحانات من طلاب الفرق النهائية بالكليات المختلفة، مرحلتي البكالريوس والليسانس، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقرر أداء امتحاناتهم بالفرق النهائية، يبلغ 49.5 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن آخر كلية ستنتهي امتحاناتها كلية الصيدلة، نظرا لتأخر التدريبات العملية.

وتابع نائب رئيس جامعة عين شمس، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة الامتحانات، لم ترصد أي شكاوى حتى الآن بشأن الامتحانات، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وأشار الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، إلى أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات من أقسام الكلية المختلفة، وفقـًا للجدول المعلن، لافتا إلى أنه تم تقسيمهم على 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب عن 1200 طالب على مدار اليوم.

وتابع، تفصل بين كل فترة وأخرى ساعة ونصف لخروج الطلاب، وإتمام عملية التعقيم فى كل اللجان، إلى جانب آليات التباعد، وكذلك توفير التهوية اللازمة، ووسائل التعقيم.

وعن نظام الامتحانات، أوضح مرتضى أن الامتحانات بنظام الاختيار من المتعدد "MCQ"، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة وفرت صناديق بلاستيكية توضع بها أوراق الإجابة، حيث يقوم الطلاب بوضع أوراق الإجابة بها بأنفسهم، ويتم وضعها في الكنترولات لفترة عزل قبل أن يتم تداولها، وذلك حرصا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل التصحيح؛ بالإضافة إلى مضاعفة أعداد قاعات اللجان إلى 50 لجنة، وكذلك تخصيص قاعة مجهزه لإجراء اختبارات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الإبصار بالكلية.