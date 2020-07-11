حسام حسني: "فيه أدوية مصرية ضد كورونا تحت الدراسة"

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، يجب الاستمرار على الاجراءات الاحترازية، مدة لا تقل عن 10 أيام، حتى تهبط الأرقام بشكل أكبر، وذلك للتأكد من وصول مصر لمرحلة الهبوط بأعداد مصابي فيروس كورونا.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن أرقام الوفيات متذبذبه بين المواطنين، بسبب الأمراض المزمنة أو كبار السن، لافتا إلى أن الوفيات بين الشباب، تحدث نتيجة تأخر في استشارة الطبيب في حالتهم، موضحا أن العالم لجأ لفك الحظر، مع اتخاذ المواطنين لحذرهم الشامل: "أحنا داخلين على أيام مباركة، ياريت نحافظ على نفسنا علشان الأعداد متزيدش".

وأكد أنه في حال رصدت الدولة عدم اتخاذ المواطنين للإجراءات الوقائية، ستفرض إجراءات وقائية أشد، وذلك لأن فيروس كورونا، قلت حدته ولكن لم يقل انتشاره، مشيرا إلى أنه من الممكن خلع الماسك في حال تأكد الشخص من عدم وجود محيطين به أو في منزله، ويجب على الجميع اتخاذ الحذر، حتى لا يصاب الكثيرون من المواطنين بالفيروس.

وتابع: "فيه أدوية مصرية ضد كورونا تحت الدراسة، وبنجمع التقارير من كل مستشفيات العزل، وفي القريب العاجل، سيكون البروتوكول المصري من أقوى البروتوكولات وأنجحها علميا، ونتائجها في نسب الشفاء مرتفعة".