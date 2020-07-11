أردوغان عثماني خبيث.. القصة الكاملة لاتهام نيشان بالإساءة لتركيا

أحالت النيابة العامة في بيروت، الإعلامي الشهير نيشان ديرهارو تيونيان، إلى المحاكمة بتهمة "الإساءة" إلى تركيا، وحددت النيابة الثامن من أكتوبر، موعدا لبدء محاكمته.

عثماني خبيث

بدأت الأزمة بهجوم نيشان في برنامجه "أنا هيك" عبر قناة الجديد اللبنانية، على الرئيس التركي رجب أردوغان والدولة التركية، ووصف أردوغان بأنه عثماني خبيث.

حاول بعض اللبنانين الدفاع عن تركيا، خلال الحلقة، وهاجموه لكونه ينتمي للطائفة الأرمنية، ولكنه رد بقوة وهاجم بضراوة أردوغان، فاضحا سياسته وهدفه في إعادة المجازر التي كانت فعلتها الدولة العثمانية وتركيا في حق الأرمن.

أزمة دبلوماسية

وتسبب الأمر في أزمة دبلوماسية بين تركيا ولبنان، وطلبت السفارة التركية في بيروت ردا من الدولة اللبنانية على ما فعله نيشان، ونظم عدد من أنصار الرئيس التركي، مظاهرة أمام مقر قناة الجديد اللبنانية.

مقاضاة نيشان

وأقام المحامي اللبناني محمد زياد جعفيل، الشهر الماضي، بلاغا ضد نيشان، بسبب "إساءاته" لتركيا.

وقال جعفيل، عبر صفحته بـ فيسبوك، إنه تقدم "بدعوى قضائية بعد تصريحات من نيشان، لكونها شكلت إساءات لدولة تركيا، وتمس بالوحدة الوطنية، وتثير النعرات الطائفية والعنصرية".

وأوضح أنه تقدم بالبلاغ ضد نيشان وقناة "الجديد" وكل من يظهره التحقيق "شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً"، مطالباً بأشد العقوبات بحق كل من تثبت إدانته.

سجن كبير

وردا على هذا الأمر، قال نيشان في مداخلة عبر برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي اللبناني الشهير مارسيل غانم: "إذا دخلت السجن لا فرق، فنحن نعيش في سجن كبير وسننتقل إلى سجن صغير مع فارق هو أنني أكون أدفع ثمن قناعاتي"

كما أوضح نيشان عبر قناة "العربية" أن أردوغان يعيد ما كانت تفعله الدولة العثمانية من أيام جمال باشا من إبادات، وأشار إلى أنه يعيش في قلق ووسط حراسات خاصة.