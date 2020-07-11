كارول سماحة تساند نيشان بعد إحالته للمحكمة بتهمة "الإساءة لتركيا"

ساندت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مواطنها الإعلامي نيشان، في أزمته بشأن تهمة الإساءة لتركيا، وإحالته للنيابة العامة.

قالت كارول عبر صفحتها بتويتر: "مع احترامنا للنيابة العامة.. الإدعاء على نيشان مستفز ومعيب".

يذكر أن النيابة العامة في بيروت، أحالت نيشان إلى المحاكمة بتهمة "الإساءة" إلى تركيا، وحددت النيابة الثامن من أكتوبر، موعدا لبدء محاكمة الإعلامي من أصول أرمنية نيشان ديرهارو تيونيان.

وكان نيشان، وجه خلال حوارتلفزيوني، إساءات إلى تركيا وشعبها ورئيسها والدولة العثمانية.

وكان المحامي اللبناني محمد زياد جعفيل، تقدم في الشهر الماضي، ببلاغ لدى القضاء ضد نيشان بسبب "إساءاته" إلى تركيا.