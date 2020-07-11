حماية المستهلك: 80% من المصريين اتجهوا للشراء أون لاين بسبب كورونا

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جرى رصد 80% من المصريين، اتجهوا بلشراء بنظام "الأون لاين"، خلال جائحة كورونا الأخيرة، ورصد الجهاز في هذا الإطار، ما يقوم به البعض من رد سعر المنتجات على الخاص، وكأنه سر حربيا.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن قانون حماية المستهلك، يؤكد ضرورة نشر المعرفة بين الزبائن وإعلامهم بأسعار المنتجات أمام الجميع: "ممكن حد يشتري حاجة بسعر، ويلاقيها بعد كده بتتباع بنصف الثمن في أماكن أخرى".

وأوضح أنه جرى إعلام 12 شركة وكيانات كبرى، بوجود اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، للتأكيد على إعلام المواطنين بالقانون، وسيتم إعطائهم 48 ساعة للتنفيذ قبل إقرار مبادرة "السعر على الخاص"، وسيتكبد البائع غرامات تبدأ من 10 الآف وتصل لمليون جنيه، كغرامة لأي شركة ترفض الإعلان عن السعر، والمحكمة تحدد الغرامة.

وأكد أنه من حق المستهلك، معرفة سعر المنتجات بشكل علني وليس خاصا عبر الرسائل الخاصة، مشيرا إلى أن دور المواطن أساسي في الجهاز، والعمل فيما بينه وبين الجهاز تشاركي، وفي حال رصدت أي ظاهرة من تلك الظواهر على المواطن التقدم بشكوى من خلال الأطر التي حددها الجهاز.