بعد شطب شعار الأهلي القديم.. خطوات تسجيل علامة تجارية بوزارة التموين

أعلن جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين حصول النادي الأهلي على تسجيل شعار النادي "الأهلى 1907 نادي القرن"، مع رسم درع النادى الأهلى يتوسطه نسر عام 2007، وذلك بعد حصوله عليه رسمية عام 2001، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات المشار إليها، وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وتم ذلك بعد شطب شعار النادي الأهلي القديم الشهير "كلمتي النادي الأهلي يتوسطهم نسر" في وقت سابق، بعدما لم يجدد الأهلي شعاره في المدة المحددة قانونًا.

والأصل في تسجيل العلامة التجارية، هي أن تكون مدركة بالبصر، من خلال رسمة أو ألوان، أو اسم مميز، وتستعرض "الوطن"، إجراءات تسجيل العلامة التجارية، وفقًا لإجراءات وزارة التموين، وهي تمر بـ4 مراحل كالآتي:

مرحلة الإيداع

وتتطلب تلك المرحلة، تحضير المستندات اللازمة لتسجيل العلامة التجارية وتشمل على:

استيفاء البيانات بنموذج الإبداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض.

إرفاق عدد5 صور من العلامة.

إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة.

بعد تجهيز ملف الإيداع، يتم تقديمه لوزارة التجارية والصناعة شارع مكرم عبيد مدينة نصر، ويحصل مقدم الطلب على رقم الإيداع، وهو في غاية الأهمية، حيث يتيح الاستعلام عن موقف الطلب، بالإضافة لحفظ تاريخ الطلب.

مرحلة الفحص الفني

في هذه المرحلة، تقوم مصلحة التسجيل التجاري بفحص العلامة التجارية المقدمة، للتأكد أنها ليست مقلدة، أو سبق تسجيلها بتاريخ سابق.

ولدي الوزارة خبراء متخصصين وبرامج لبحث بمنتهي الدقة.

بعدها يتم اتخاذ قرار من 3:

- الموافقة على العلامة بدون شرط.

- الموافقة على العلامة بشرط.

- رفض العلامة.

وفي الحالتين الأخيرتين، يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة.

مرحلة النشر

بعد الموافقة على العلامة التجارية، يجب الإعلان عنها في 3 صحف، في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين محليتين تصدران باللغة العربية، محليتين والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه إعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر.

مرحلة التسجيل

إذا لم يتقدم أى شخص باعتراض على العلامة التجارية، يتم تسجيلها، وإصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العلامة ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة.

يذكر أن نادي الزمالك للألعاب الرياضية تقدم بطلب تسجيل لشعار "نادي الزمالك – نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" يوم 5 يوليو 2020، برقم إيداع 415563، وسيجري فحص الطلب بعد انقضاء مدة الستة أشهر، وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.