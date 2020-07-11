رئيس التحرير

محمود مسلم

التموين: الأهلي سجل شعار "نادي القرن" في 2007

كتب:

أحمد غنيم
07:02 م | السبت 11 يوليو 2020
التموين : الأهلى سجل شعار "نادي القرن" في 2007

التموين : الأهلى سجل شعار "نادي القرن" في 2007

قال جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، إن النادي الأهلى فى عام 2007، تقدم بطلب تسجيل لشعار النادي عبارة عن "الأهلى 1907 نادي القرن"، مع رسم درع النادى الأهلى يتوسطه نسر، وذلك بعد حصوله رسميا على هذا اللقب فى 2001، وتم قبول طلب التسجيل بعد استيفاء كل الإجراءات المشار إليها، وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وشدد الجهاز، أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية، هي عشر سنوات، وتمتد لمدة أو مدد أخرى، بناءً على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.