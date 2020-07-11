إصابة 28 من القوات الجورجية في أفغانستان بفيروس كورونا

أفادت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم، بأن ما لا يقل عن 28 جنديًا جورجيًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان.

وأضافت الوكالة أن سلطات الدفاع الجورجية نقلت الجنود المصابين من أفغانستان إلى بلادهم، مشيرة إلى أن الجنود المصابين يخضعون حاليًا للعلاج فى مستشفى عسكرى فى جورجيا.من جانبه، لم يعلق حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، الذي تعمل بموجبه القوات الجورجية، على تلك الأنباء حتى الآن.

وكان الناتو أعلن - سابقًا - عن انتشار فيروس كورونا بين بعض قوات الحلف في أفغانستان منذ حوالي أربعة أشهر.يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مسؤولون بوزارة الصحة العامة الأفغانية، أمس الجمعة، أن ما يقرب من 34000 شخصًا أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره.