نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: الدولة تعمل على زيادة أعداد معامل التكرير

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه خلال الفترة الأخيرة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قيامها بعمل العديد من مصانع ومعامل تكرير البترول، الذي يعد خطوة جيدة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أن الدولة تعمل على زيادة أعداد معامل التكرير وزيادة طاقتها، لكن هذا يحتاج إلى كميات كبيرة من الزيت الخام، الذي سيتم استيراده من الخارج، لتشغيل المعامل بطاقتها القصوى.

وأشار يوسف، إلى أن هذا لن يخفض أسعار الوقود في السوق المحلي بشكل كبير، حيث سيكون الفارق بسيط جدا، وذلك بسبب أن سعر الدولار هو المتحكم في سعر شراءه، بجانب تكاليف النقل والشراء وغيرها من التكاليف الأخرى، وتكاليف تشغيل معامل التكرير نفسها، تتحكم في سعر المنتج المحلي النهائي والذي بدورة سيقلل مبلغ قليل للمستهلك.

ولفت إلى أن حدوث ذلك، يعني تأمين احتياجات الدولة من مواد الوقود، وعدم تحكم أي أحد في الوقود الخاص بالدولة المصرية، خاصة أن هناك صراعات كثيرة تدور في المنطقة المحيطة بنا، ووجود أعداد كثر يستهدفون الدولة، وفي هذه الحالة، لا يمكن لأي أحد أن يتحكم في الوقود المصري، نظرا لتصنيعه داخل الدولة، وتخزين كميات منه.