بعد فرض الخط الأحمر.. انتصار جديد لـ"إعلان القاهرة" بشأن النفط الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد نحو ستة أشهر من التوقف بسبب النزاع الذي يعصف بالبلاد، ما أثار تساؤلات عدة حول التفاهم الذي بموجبه يتم استئناف النفط والذي كان أوقفه الجيش الوطني الليبي.

وكان قرار الجيش الوطني الليبي بوقف تصدير النفط يعود إلى أن عائدات النفط كلها تحول إلى مصرف ليبيا المركزي في العاصمة "طرابلس"، والخاضع لسيطرة حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا.

وقد اتهم الجيش الليبي حكومة السراج بتوجيه عائدات النفط لدعم الميليشيات الإرهابية التي يقاتلها الجيش الوطني، ثم لاحقا أتت مبادرة "إعلان القاهرة" التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي لتؤكد ضرورة أن يتكون هناك توزيع عادل لثروات ليبيا.

في هذا السياق، قال المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي فتحي المريمي، في تصريح لـ"الوطن"، إن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عقد اجتماعا مهما في جنيف بسويسرا مع مبعوث الأمم المتحدة بالوكالة السيدة ستيفانى ويليامز، حيث تم مناقشة أهم التطورات المتعلقة بالشأن الليبي، وأهمها استئناف الحوار السياسي بين الليبيين وفق مخرجات مؤتمر برلين وكذلك تم مناقشة مباردة رئيس مجلس النواب، وكذلك إعلان القاهرة".

أما بشأن النفط، قال المستشار الإعلامي إنه تم مناقشة استئناف تصدير النفط الليبي ووضع حساب مصرفي بنكي خاص بهذه الإيرادات لتوزيعها بشكل عادل وبالتساوي بين أفراد الشعب الليبي في كل أنحاء ليبيا.

ولفت "المريمي" من جهة أخرى إلى أنه تم التطرق للاعتداء التركي على ليبيا وضرورة وقف هذا الاعتداء والتدخل التركي الذي جلب لنا الميلشيات الإرهابية والأسلحة والمرتزقة والطائرات المسيرة وسبب لنا فوضى وتسبب في تفاقم الأزمة الليبية وتعقيدها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد كذلك أن محور "سرت - الجفرة" خط أحمر، في ظل رغبة تركيا والميليشيات الموالية لها بتجاوز تلك المنطقة للوصول إلى مناطق النفط الليبي.