عماد أديب: سيناريو كابوسي يمكن أن يحدث في ليبيا.. وهذه مؤشراته

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن ليبيا ترتبط بمصر بتاريخ قديم، وبها عمالة مصرية مهمة وكما أن الساحل الليبي هو أكبر ساحل عربي في البحر المتوسط، موضحا أن مصر دولة لها تأثير بحري فيما يخص الغاز، والاتفاق المزور وغير الشرعي وغير القانوني الذي أبرمته تركيا مع حكومة فقدت شرعيتها وهي حكومة الوفاق يغير الحدود البحرية ليس فقط بين البلدين ولكن له تأثير على الحدود البحرية على دول اتفقت فيما بينها على ترسيم الحدود بينها.

وأضاف "أديب" خلال اتصال ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن تركيا لا تمتلك قدم واحد من الغاز داخل حدودها الإقليمية أو الاقتصادية أو الدولية، ووجود تركيا في ليبيا يشكل تهديدا لمصر وتحويل دولة عربية إلى مشروع التتريك والخلافة العثمانية الجديدة التي يؤمن بها أردوغان.

وتابع: "هناك سيناريو كابوسي يمكن أن يحدث، وهناك مؤشرات على ذلك، وهو قيام أردوغان بإفراغ مناطق من سوريا من العناصر التكفيرية والدواعش إلى ليبيا بواسطة طائرات تركية، يتم إعادة تدريبهم وتأهيلهم وتسليحهم ثم ينقلون داخل تركيا، كما أنه موجود عناصر من الشيشان ودول الساحل الأفريقي وهو ما تخشاه فرنسا بأن تتحول غرب ليبيا لملاذ آمن للعناصر الإرهابية ويتم تغيير التركيبة السكانية هناك".

وواصل: "أنه يمكن لتركيا بمفاتيح الغاز والنفط والثروة والذهب والفوسفات والمنجنيز والحدود المصرية ودعم الإخوان وتنفيذ المشروع القطري كل دول مجموعة أوراق، وليبيا ليست قطعة صحراء ولكن بالنسبة لتركيا كنز استراتيجي وتوفر لهم احتياجات الغاز والنفط اللي مش موجودة عند تركيا".

واختتم: "سبب الاهتمام المصري بملف ليبيا انه غير مقبول تعدي حط سرت الجفرة والمجال الجوي فوق ليبيا خاضع لتأثير دولة معادية مثل تركيا".