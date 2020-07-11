وفاة المتحدث باسم شرطة كركوك بفيروس كورونا

توفى مسؤول في شرطة محافظة كركوك شمالي العراق، اليوم السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن "المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك العميد أفراسياو كامل توفي بعد إصابته بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، عن تسجيل 95 وفاة و2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوفى قبل أيام مدير إدارة الدفاع المدني في بغداد/ الكرخ، حسن أحمد، إثر إصابته بفيروس كورونا، ومؤخرا توفي مسؤول التصريحات الأمنية في وزارة التجارة العراقية، ماجد محمد الموسوي، جراء إصابته بالفيروس.