"الطود للعزل": أعراض كورونا مبقتش زي الأول.. وسنسجل "صفر" إصابات قريبا

وجه الدكتور أحمد خليل، مدير مستشفى للعزل الصحي بالمدينة الشبابية بمركز الطود بالأقصر، الشكر والتقدير للشعب المصري على وعيه الشديد الذي أدى إلى التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بشكل قوي، "إحنا الحمد لله في مرحلة الانحسار، والذروة بتاعتنا عديناها، وفيه مستشفيات كتير بدأت تقفل العزل، وتستقبل المرضى العاديين".

وتوقع "خليل"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "mbc مصر"، أن مصر ستسجل "صفر" إصابات خلال أقل من شهر، موضحًا أن المدينة الشبابية بمركز الطود، تم غلق العزل بها يوم الثلاثاء الماضي، بعد خروج آخر 15 حالة بعد تعافيهم وتماثلهم الشفاء، "النزل استقبل 316 حاله كلهم تعافى وتم شفاؤهم بدون أي حالات وفاة، رغم أننا استقبلنا حالات فوق الـ70 و80 عامًا"، كما أن النزل كان يستقبل حالات ما بين أعراض متوسطة وفوق متوسطة.

وتابع: "الأعراض مبقتش زي الأول، وحالات الوفاة في انخفاض، بس الأعراض مبقتش زي الأول، ده خبر مفرح، وإن شاء الله نقدر نعدي الازمة دي على خير".