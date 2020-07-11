رئيس حزب الوفد: مجلس النواب الحالي جاء بإرادة حرة نزيهة من الشعب

قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب جاء بانتخابات حرة ونزيهة ولم تتدخل في اختيار أعضاءه أيا من السلطات في الدولة، وجاء أغلبه من النواب الذين يؤمنون بأن ولائهم لدائرتهم وليس لأي أحد: "كنا أمام ديقراطية في قاعات المجلس، وكنت أستمع إلى كافة الأراء حتى الوصول لأحسن الأراء وعرضه وصياغته".

وأضاف "أبوشقة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أن المعارضة الوطنية لها مفهوم، ولا تعني تصيد الأخطاء، ولها جناح موضوعي يعرض الأخطاء بأدب ولا تصيد أو أساءه، ومعارضة بناءه لوضع حدود لتلك الأخطاء، موضحا أن مجلس النواب حاليا به المعارضين الذي يبدون أرائهم بوضوح، وهو ما ظهر في كثير من المواقف مثل التعديلات الدستورية وكانت تذاع على الهواء: "كنا امام الرأي والرأي الأخر، وما يستقر عليه رأي الأغلبية هو الذي يقر".

وأكد أن طريق رفع الحصانة عن أحد النواب يجب في البداية عرض الأمر أمام جميع الحضور ويتم إحضار المشكو في حقة ويتم عرض التقرير كاملا من النيابة أو الأدعاء المباشر، ومن حق صاحب التهمة عرض وجه نظره ويقدم من الأدلة ما تتحقق منه اللجنة بأنه لا توجد جريمة بمفهومها الذي وعلى أساسة يتم تحويل النائب بالحكم، مشيرا إلى أن الحصانات ليست للمجلس، ولكنه أحد مواد نصوص السلطة القضائية، وهي ليست لشخص النائب، وعندما يتم رفعها يجب أن تكون هناك بلاغات جدية.

وتابع: "لم نرفع الحصانة عن بعض أعضاء في المجلس بسبب وجود بلاغات متشابكة وشكاوي متشابهه، غير أن القانون يوضح خصوصية رفع الحصانة، وهي ليست حماية لشخص وأنما حماية لأشخاص مثل رجال القضاه أو النواب الذين يهاجمون أشخاص بعينهم فيدبروا له المكايد، وكنا ملتزمين بالضوابط الدستورية ولآئحة مجلس النواب في رفض رفع الحصانة".

وفند: "لم يحدث عرض على المجلس حالات تطالب بإسقاط عضوية أحد النواب، وإسقاط العضوية لتغير الصفة الحزبية يستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس".