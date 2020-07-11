أسعار الذهب تستقر بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها

شهدت أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 911 و910 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 797 و799 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 683 و685 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و392 جنيها.