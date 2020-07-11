عماد أديب: ما يحدث في ليبيا وإثيوبيا يهدف لاستنزاف مصر.. "دي مش صدفة"

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن حل أي قضية، ولا سيما قضية سد النهضة، يكون بالتفاوض، واستخدام الدبلوماسية وهذا حدث بالفعل، وإدخال أطراف دولية مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي، وهذا حدث، وإشراك المؤسسات الإقليمية المؤثرة مثل الاتحاد الأفريقي، وهذا حدث، واللجوء للشرعية الدولية، وأعلى سلطة، وهي مجلس الأمن وهذا حدث كخطوة أولى، ويبدو أن مصر ستعود للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن مرة أخرى.

وأضاف "أديب" خلال اتصال ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يتبقى بعد ذلك شيئين، وهما التحكيم الدولي "احنا مش عاوزين السيناريو دة عشان هيديهم فرصة إن عقبال ما يكون فيه تحكيم مفيش حاجة اسمها إيقاف الإجراءات عقبال ما يصدر التحكيم فهيملا السد كلة ويخلق أمر واقع".

وتابع: "مياه النيل قبل ليبيا وقبل اي موضوع هي مبرر أساسي أن يصبح تهديدا للأمن القومي ممكن أن يبذل من أجله الشعب المصري والجيش كل غالي ورخيص لأنه إعلان حالة حرب ليس فقط على الحدود المصرية ولكن على فكرة الحياة والموت للشعب المصري بأكمله".

وواصل: "هما عاوزين يبعدونا عن قضية (أ) عشان قضية (ب) والقضيتين أخطر من بعض، وتصعيدهم الآن ليست صدفة، وهنا لازم الشعب المصري يعرف أن ما يحدث ليست صدفة زمنية ولكنها محاولة لاستنزاف مصر واستدراجها إلى مواجهات يخلفها الكثير من الانشغالات والتكاليف المادية ودماء أبناءها حتى يتأثر مشروع الإصلاح المصري".