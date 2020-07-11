فتح باب الحجز في مؤسسة المصايف العمالية بعد الانتهاء من تطويرها

أعلن محمد سالم مراد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، والمدير التنفيذي لقرية الأحلام، التابعة لاتحاد عمال مصر، أنه تم الانتهاء من تطوير الشاليهات في مؤسسة المصايف العمالية "قرية الأحلام" في الساحل الشمالي.

وأكد سالم، في تصريحات له، أنه سيسمح فقط باستقبال الحجز سواء للنقابات والسكن الفردي بنسبة لن تتخطى الـ 25%.

وقال المدير التنفيذي لقرية الأحلام، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت وزارة السياحة، في وقت سابق قد وضعت شروطا حول نسبة تشغيل تصل 25%، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين ومنع التجمعات والتكدسات بشكل كبير وخارج عن السيطرة.