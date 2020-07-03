إصدار دراسات عمالية ورصد الشائعات.. 7 مهام لمركز معلومات اتحاد العمال

يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، خلال الأيام المقبلة، لانطلاق مركز معلومات الاتحاد، والذي اختار مجلس إدارة الاتحاد، الكاتب الصحفي عبدالوهاب خضر، مديرًا للمركز، وذلك في اجتماعه الإسبوع الماضي.

وينشر "الوطن" في السطور التالية، اختصاصات ومهام مركز معلومات اتحاد العمال، وذلك حسب عبدالوهاب خضر، مدير المركز، وجاءت كالتالي:

* مصدر المعلومات والأخبار الرسمية للإتحاد العام ونقاباته العامة، ليس فقط بإصدار البيانات.

* توثيق الأنشطة والندوات العمالية.

* بحث مطالب العمال في مواقع العمل.

* صياغة الخطابات الرسمية ، وأرشفتها.

* عمل الدراسات والأبحاث الدورية الخاصة بقضايا تخص ملف العمل والعمال في مصر والدول العربية والأجنبية.

* يرصد ويوثق الأحداث والقضايا العمالية والعربية والأفريقية والدولية.

*متابعة ورصد كافة البيانات و التحركات العمالية والنقابية من منظمات وتكتلات مصرية أوعربية او دولية تحاول نشر اخبار كاذبة او تشويه صورة مصر في المحافل الدولية وذلك للرد عليها.