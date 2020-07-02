"اتحاد العمال": مركز معلومات يوثق القضايا النقابية والعمالية قريبا

أكد عبدالوهاب خضر، المتحدث الإعلامي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومدير مركز المعلومات بالاتحاد، على اقتراب موعد الإعلان رسميا عن مركز معلومات الاتحاد يرصد ويوثق الأحداث والقضايا العمالية والعربية والإفريقية والدولية، موضحا أن استهداف تفكيك وضرب الحركة النقابية وتعددها بشكل عشوائي هي مخططات لا تقل خطورة عن ضرب الجيوش أو الاقتصاد، باعتبار العمال جنود للإنتاج، وتهديد مصالحهم وحقوقهم، وتفكيك ممثليهم كان هدف بعض الجهات الأجنبية المشبوهة، وهو ما يتطلب التركيز على هذا الملف في المرحلة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد قرر في اجتماعه الأسبوع الماضي تكليف الكاتب الصحفي الزميل عبدالوهاب خضر، بمهمة مدير مركز المعلومات، والمتحدث الإعلامي للاتحاد العام للنقابات.

وقال خضر، لـ"الوطن"، إن مركز المعلومات سيكون الواجهة الإعلامية، ومصدر المعلومات والأخبار الرسمية للاتحاد العام ونقاباته العامة، ليس فقط بإصدار البيانات، وتوثيق الأنشطة، ومطالب العمال في مواقع العمل، وصياغة الخطابات الرسمية، وأرشفتها، وكذلك الدراسات والأبحاث الدورية الخاصة بقضايا تخص ملف العمل والعمال في مصر والدول العربية والأجنبية، لتكون في متناول الجميع، خاصة صناع القرار، والمشاركين من النقابيين في المحافل العربية والدولية، والباحثين عن المعلومة الحقيقية والموثقة.

وأشار مدير مركز المعلومات بالاتحاد، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنقاباته العامة الـ28، صاحب تاريخ طويل، فقد تأسس في خمسينيات القرن الماضي، وهو طرف أصيل في منظمات عربية ودولية، وقبل كل ذلك ينتمي إلى دولة رائدة وقوية كمصر، عليه إذن مسؤولية تجاه عماله في كل مواقع العمال بالدفاع عن مطالبهم المشروعة، وكذلك مسؤولية وطنية وقومية تجاه الوطن من أجل استقراره، ومواجهته لجميع التحديات الداخلية والخارجية، باعتباره ممثلًا شرعيًّا ليس فقط عن أعضائه، البالغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين عضو أكبر تنظيم عمالي عربي، ولكن كممثل لما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر، وهو ما يتطلب التخديم على ذلك إعلاميا ومعلوماتيا، وهو الدور الأساسي لمركز المعلومات، الذي أعلن عن تأسيسه في اجتماع مجلس الإدارة اليوم.