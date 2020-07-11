رئيس الوفد: سننافس على كل مقاعد الفردي في انتخابات "الشيوخ"

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن ترشيحات حزب الوفد في الانتخابات المقبلة تتضمن التفاوض على 10 مرشحين بنظام القائمة، مضيفًا: "الأعداد النهائية ليست واضحة حتى الآن، ونحن أمام رأي ومطالب للآخرين، حيث يوجد 100 بنظام التعيين و100 بنظام الفردي، و100 في نظام القائمة".

وأضاف "أبوشقة" خلال حواره لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "لا أجد حرجا في الكشف عن ترشيحات بعينها، ولكن نحن حاليا أمام آراء ومطالب للكثيرين، وسندفع بمرشحين للفردي والقائمة، موضحا أن هذا العدد ليس قليلا، وإنما نراعي وجود مستقلين وشخصيات معينة وغيرها، لن يكونوا من الأحزاب فقط، والقوائم ستضم شخصيات معارضة، وسننافس على كل المقاعد الفردية، ونستهدف الحصول على 20 مقعدا في الفردي".

وأكد أن فترة حكم الإخوان كانت الدولة أمام حالة من الفوضى واللا دولة، وشهدت البلاد العديد من الأزمات، والعالم كله شهد أن 30 يونيو ثورة شعبية بكل مقوماتها، لنزول 33 مليون مصري كانوا على قلب رجل واحد لحماية دولتهم.

وتابع رئيس حزب الوفد: "اعتصام رابعة كان هدفه إقامة كيان موازٍ للدولة، والسماح بالتدخل الخارجي من أجل السيطرة على الدولة المصرية".