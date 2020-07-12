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محمود مسلم

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12-7-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:35 ص | الأحد 12 يوليو 2020
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأحد 12 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والبرتقال والعنب على النحو التالي:

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة بين 10 إلى 25 جنيهًا وفقًا للوزن.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 6 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام من الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

البرقوق

تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.

المشمش

ووصل سعر المشمش إلى 10 جنيهات للكيلو جرام.

الكاكاو

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

العنب

تراوح سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر بين 8 إلى 10 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.