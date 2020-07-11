أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-7-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | السبت 11 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، السبت 11 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والبرتقال والعنب على النحو التالي:
البرقوق
تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.
المشمش
ووصل سعر المشمش إلى 10 جنيهات للكيلو جرام.
الكاكا
وتراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.
العنب
تراوح سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر بين 8 إلى 10 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.
البرتقال
يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.
الفراولة
جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.
الكريز
تراوح سعر كيلو جرام من الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.
التفاح
تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.
الكنتالوب
بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.
الموز
بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.
المانجو
تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.
البطيخ
كيلو البطيخ بـ6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة بين 10 إلى 25 جنيهًا وفقًا للوزن.
الخوخ
سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 6 جنيهات.