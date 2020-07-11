عضو لجنة الفيروسات: كورونا لم يضعف.. وثبات أرقام الإصابات مؤشر ممتاز

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات هي الحالات الحرجة والمتوسطة والشديدة لكن الأغلب يجري عزله منزليا، موضحا أنه إذا استمرت الأرقام بنفس المعدل الحالي يعد مؤشر ممتاز وفي طريقنا للنزول ولكن يجب في نفس الوقت الحذر.

وأضاف "خطاب" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الصين بالرغم من إعلانها الانتصار على كورونا لكن ظهرت مؤخرا كبؤرة للفيروس، كما أن ألمانيا واستراليا اضطروا لإغلاق بعض الأماكن بعد ظهور حالات جديدة، "كنا لازم احنا والعالم نفتح بس المحاذير، ووعي المواطن جيد جدا، وفي معظم الأماكن الناس بتحافظ على ارتداء الكمامات".

وأشار إلى أن معدل عدد الوفيات 4.5% "كان قبل كدة قليل وده كان نسبة وتناسب مع عدد الإصابات"، موضحا أن السمنة والحمل من ضمن عوامل الخطورة بالإصابة بفيروس كورونا، "مفيش حاجة اسمها الفيروس ضعف" موضحا أن الفيروسات عامة وكورونا خاصة أهم ما يميزه أنه سريع الانتشار، "الدول اللي كان فيها الشخص ممكن يعدي 3 أو 4 ولما توصل إن الشخص يعدي واحد أو أقل من واحد فالأعداد هتقل وهنستريح وده اللي مش حاصل دلوقتي".